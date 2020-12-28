МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Чаще всего просрочки по кредитам в уходящем году допускали заемщики под знаком зодиака Рак, при это лучше всего задолженность обслуживали Девы и Тельцы, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Россиянам стало сложнее получить кредиты

"Что касается качества кредитной истории, то самая большая доля очень плохой кредитной истории приходится на знак Рака, а доля очень хорошей кредитной истории — у обстоятельных Дев и Тельцов", — выяснили эксперты.

Самые ответственные заемщики, которые прилежнее всего заботятся о своей кредитной истории, это также Девы — 14% заемщиков, которые проверяют свою кредитную историю, родились под этим знаком зодиака. При этом меньше всех своей кредитной историей интересовались представители знака Льва, на которых приходится лишь 3,4% таких пользователей бюро. Доля же людей, рожденных под другими знаками зодиака, колеблется в диапазоне 7,5–9%.

По данным ЦБ РФ, долги граждан перед банками на 1 декабря составляли 19,7 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 0,7%. При этом доля просроченных свыше 90 дней кредитов по итогам ноября составила 5,1%, оставшись на уровне октября.