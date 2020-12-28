МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Банк России 25 декабря не совершал расчетов по операциям с валютой на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Набиуллина объяснила Шнурову смысл своих брошей

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Биржи США и Европы в пятницу были закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 24 декабря составил 6,3 миллиарда рублей.

Как сообщал Минфин, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 декабря 2020 года по 14 января 2021 года составит 50,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться 2,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, ЦБ с 1 октября дополнительно продает на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей в рамках сделки по Сбербанку, а с 26 октября начал продажу валюты и от сделки по "Аэрофлоту". При этом регулятор ограничил ежедневные объемы этих продаж 4 миллиардами рублей. Дополнительные продажи валюты ЦБ планировал осуществлять по 30 декабря.