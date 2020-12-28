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Набиуллина объяснила, почему выступает против "вертолетных" денег
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямые бюджетные выплаты гражданам в сложной экономической ситуации, но такую поддержку не следует путать с... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, денежно-кредитная политика, эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что поддерживает прямые бюджетные выплаты гражданам в сложной экономической ситуации, но такую поддержку не следует путать с "вертолетными" деньгами.
"Вот понимаете, я поддерживаю прямые выплаты гражданам, адресные, но не то, что называется "вертолетными" деньгами. Иногда путают, что такое "вертолетные" деньги и просто помощь людям из бюджета. Вот в таких условиях, конечно, помощь людям надо оказывать. "Вертолетные" деньги — это вообще способ проведения денежной политики, это когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала, и тогда вот возникает эта тема "вертолетных" денег", — сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.
В конце апреля глава регулятора поясняла, что "вертолетные" деньги — это печатание денег и раздача их населению, которое может привести к негативным последствиям. По ее словам, это может стать причиной взрыва инфляции, и людям, которые получат эти деньги, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен.