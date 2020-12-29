МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Уже третий месяц подряд банки в России сокращают вложения в драгоценные металлы — в ноябре вложения откатились к уровню начала года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ. ЦБ предлагает упростить для клиентов смену обслуживающего банка

На 1 декабря остатки на счетах составили 272,9 млрд рублей против 272,3 млрд на 1 января. За ноябрь объем вложений в драгметаллы сократился на 75,5 млрд рублей (на 21,7%). Падение показателя продолжается третий месяц подряд, и на 1 декабря в пересчете на золото вложения снизились на 15% — до 61,9 тонн, отметил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это минимальный объем запасов золота с лета 2019 года: тогда на 1 июля у банков было 54,5 тонн золота.

Рост интереса инвесторов к защитным активам во многом связан с пандемией. В 2020-м стоимость фьючерсов на золото остро реагировала на события вокруг коронавируса. Цена металла устойчиво росла с весны, летом обновила рекорд 2011 года, поднявшись выше $ 2 тысяч за унцию — рост спроса на золото связан с публикацией данных о рекордном падении ВВП США во втором квартале.

Однако к сентябрю, когда появилась информация о первых успехах в создании вакцины против коронавируса, цена золота начала снижаться. Интерес инвесторов к драгметаллу вернулся в декабре после новостей о появлении новой мутации COVID-19 в Великобритании.

Согласно данным ЦБ, российские банки активно наращивали вложения в драгметаллы в мае, июне, июле и августе. Так, на 1 сентября объем запасов в пересчете на золото достиг максимума — 121 тонн. Лидерами по объемам драгоценных металлов на балансе остаются ВТБ (37,5 тонн), Сбербанк (7,1 тонн), Газпромбанк (5 тонн), "Открытие" (4,5 тонн), Азиатско-Тихоокеанский банк (2,6 тонн) и Совкомбанк (1,3 тонн), следует из их отчетности.

Осадчий заметил, что "банки являются посредниками на рынке драгметаллов, а не инвесторами. После ухода с российского рынка ЦБ как основного покупателя банки переключились на продажу золота за рубеж". С 1 апреля 2020 года Центробанк приостановил покупки золота на внутреннем рынке.

По словам экспертов, в 2021-м инвестиционный спрос на золото останется высоким из-за неопределенности и рисков в глобальной экономике.