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В Госдуме хотят "вырезать аппетиты у банков"
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Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил провести инвентаризацию банковского законодательства, сообщает REGNUM. "Надо проинвентаризировать все банковские законы. У нас... ПРАЙМ, 02.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил провести инвентаризацию банковского законодательства, сообщает REGNUM.
"Надо проинвентаризировать все банковские законы. У нас из всех отраслей самая прибыльная — банковская система, причем независимо от пандемии, от других кризисов", — заявил Николай Коломейцев.
Он обратил внимание на то, что в последние годы прибыль банков практически не снижалась и составляла более 1 трлн рублей.
"Поэтому, наверное, надо аппетиты у банков вырезать, и банкам работать на развитие экономики, а не на самих себя", — предложил парламентарий.