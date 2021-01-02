МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил провести инвентаризацию банковского законодательства, сообщает REGNUM. Банки теряют накопленный золотой запас

"Надо проинвентаризировать все банковские законы. У нас из всех отраслей самая прибыльная — банковская система, причем независимо от пандемии, от других кризисов", — заявил Николай Коломейцев.

Он обратил внимание на то, что в последние годы прибыль банков практически не снижалась и составляла более 1 трлн рублей.

"Поэтому, наверное, надо аппетиты у банков вырезать, и банкам работать на развитие экономики, а не на самих себя", — предложил парламентарий.