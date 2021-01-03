МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в России в начале года немного снизятся после некоторого повышения в ноябре-декабре прошлого года, однако, если отток средств населения продолжится, банкам придется повысить стоимость их привлечения, считают опрошенные РИА Новости представители российских рейтинговых агентств.
"Ставки по вкладам могут несколько скорректироваться вниз в начале года после традиционного локального повышения в ноябре-декабре. Однако мы не ожидаем какого-то устойчивого тренда на снижение в течение года с учетом снижения интереса вкладчиков к традиционным инструментам сбережений", — отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина считает, что при отсутствии макроэкономических шоков в 2021-м с высокой вероятностью ставки по вкладам будут колебаться незначительно. Так, динамика ставки топ-10 банков с наибольшим объемом вкладов населения будет составлять плюс-минус 0,2-0,4 процентного пункта. При этом, по ее словам, сохранится тренд на переток доли средств на накопительные счета – данный инструмент дает банкам возможность гибко управлять ставкой, а клиентам – более широкие опции по накоплению и расходованию средств.
Ставка по вкладам будет в первую очередь зависеть от ключевой ставки, а вероятность ее сохранения в первом полугодии 2021 года высока, поэтому и доходность по вкладам не претерпит существенных изменений в сторону повышения, уверена старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.
"Крупнейшие банки могут перераспределять средства граждан из вкладов и счетов в инвестиционные продукты, а также предлагать льготную ипотеку, которая является альтернативным инструментом размещения. В связи с этим крупнейшие банки не будут повышать доходность вкладов и в отличие от средних и мелких не будут вступать в конкурентную борьбу за срочные вклады", — считает эксперт.
Динамика ставок по вкладам будет в значительной мере зависеть от того, как активно люди продолжат выводить средства с розничных счетов, считает в свою очередь старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, если отток продолжится, "банкам придется повысить стоимость привлечения". "Вместе с тем, есть вероятность и того, что население, столкнувшись с низкими темпами роста доходов, будет меньше тратить и больше сберегать, что негативно скажется на приросте средств на вклады", — добавил он.
https://1prime.ru/banks/20210103/832739256.html