МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в России в начале года немного снизятся после некоторого повышения в ноябре-декабре прошлого года, однако, если отток средств населения продолжится, банкам придется повысить стоимость их привлечения, считают опрошенные РИА Новости представители российских рейтинговых агентств. Финансист сказал, как накопить миллион долларов до пенсии

"Ставки по вкладам могут несколько скорректироваться вниз в начале года после традиционного локального повышения в ноябре-декабре. Однако мы не ожидаем какого-то устойчивого тренда на снижение в течение года с учетом снижения интереса вкладчиков к традиционным инструментам сбережений", — отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина считает, что при отсутствии макроэкономических шоков в 2021-м с высокой вероятностью ставки по вкладам будут колебаться незначительно. Так, динамика ставки топ-10 банков с наибольшим объемом вкладов населения будет составлять плюс-минус 0,2-0,4 процентного пункта. При этом, по ее словам, сохранится тренд на переток доли средств на накопительные счета – данный инструмент дает банкам возможность гибко управлять ставкой, а клиентам – более широкие опции по накоплению и расходованию средств.

Ставка по вкладам будет в первую очередь зависеть от ключевой ставки, а вероятность ее сохранения в первом полугодии 2021 года высока, поэтому и доходность по вкладам не претерпит существенных изменений в сторону повышения, уверена старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. В Центробанке заявили о возможном снижении ключевой ставки в 2021 году

"Крупнейшие банки могут перераспределять средства граждан из вкладов и счетов в инвестиционные продукты, а также предлагать льготную ипотеку, которая является альтернативным инструментом размещения. В связи с этим крупнейшие банки не будут повышать доходность вкладов и в отличие от средних и мелких не будут вступать в конкурентную борьбу за срочные вклады", — считает эксперт.

Динамика ставок по вкладам будет в значительной мере зависеть от того, как активно люди продолжат выводить средства с розничных счетов, считает в свою очередь старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, если отток продолжится, "банкам придется повысить стоимость привлечения". "Вместе с тем, есть вероятность и того, что население, столкнувшись с низкими темпами роста доходов, будет меньше тратить и больше сберегать, что негативно скажется на приросте средств на вклады", — добавил он.