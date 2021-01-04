МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Система быстрых платежей Банка России усилила требования к защите денежных переводов граждан, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП). Центробанк может ввести ряд ограничений для неопытных инвесторов

Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 января 2021 года все банки-участники Системы быстрых платежей в обязательном порядке должны обмениваться информацией о подозрительных переводах, которые совершают их клиенты. Это должно помочь своевременно выявить мошеннические операции.

Такой обмен доступен банкам с декабря 2019 года, уточнили в НСПК. К 1 января 2021 года данными о сомнительных операциях уже делились около 70% банков-участников СБП, заявил представитель ЦБ. Теперь же это обязаны делать все участники системы.

1 января к обмену присоединились Промсвязьбанк, «Русский стандарт» и «Зенит».