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Система быстрых платежей усилила требования к защите денежных переводов
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Система быстрых платежей Банка России усилила требования к защите денежных переводов граждан, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт... ПРАЙМ, 04.01.2021
денежные переводы, система быстрых платежей, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Система быстрых платежей Банка России усилила требования к защите денежных переводов граждан, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП).
Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 января 2021 года все банки-участники Системы быстрых платежей в обязательном порядке должны обмениваться информацией о подозрительных переводах, которые совершают их клиенты. Это должно помочь своевременно выявить мошеннические операции.
Такой обмен доступен банкам с декабря 2019 года, уточнили в НСПК. К 1 января 2021 года данными о сомнительных операциях уже делились около 70% банков-участников СБП, заявил представитель ЦБ. Теперь же это обязаны делать все участники системы.
1 января к обмену присоединились Промсвязьбанк, «Русский стандарт» и «Зенит».