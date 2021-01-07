МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Согласно информации журнала Forbes, семья Олега Тинькова больше не контролирует компанию, владеющую Тинькофф-Банком.

Издание сообщило о том, что траст семьи отдал указания конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные. После этого им принадлежит 35% голосов в TCS Group, а не 84%.

Основатель компании сказал, что этот шаг открывает путь к еще более широким изменениям в области корпоративного управления и отражает зрелость и качественное развитие "Тинькофф" в качестве публичной компании.

В прошлом месяце траст продал часть акций. Вырученные деньги, по словам самого Тинькова, "будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн». Он добавил, что "часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем".