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2021
https://1prime.ru/banks/20210107/832760559.html
Forbes: семья Олега Тинькова лишилась контроля над Тинькофф-Банком
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Согласно информации журнала Forbes, семья Олега Тинькова больше не контролирует компанию, владеющую Тинькофф-Банком. Издание сообщило о том, что траст семьи отдал указания... ПРАЙМ, 07.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Согласно информации журнала Forbes, семья Олега Тинькова больше не контролирует компанию, владеющую Тинькофф-Банком.
Издание сообщило о том, что траст семьи отдал указания конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные. После этого им принадлежит 35% голосов в TCS Group, а не 84%.
Основатель компании сказал, что этот шаг открывает путь к еще более широким изменениям в области корпоративного управления и отражает зрелость и качественное развитие "Тинькофф" в качестве публичной компании.
В прошлом месяце траст продал часть акций. Вырученные деньги, по словам самого Тинькова, "будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до $200 млн». Он добавил, что "часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем".