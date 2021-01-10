МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Поправки в "антиотмывочный" закон вступают в силу с 10 января, согласно им в России усиливается контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Эксперты заявили, что нововведения направлены на борьбу с лицами, желающими уйти от налогов, и коррупционерами. Когда у россиян отберут все наличные деньги

Согласно вступившим в силу поправкам в "антиотмывочный" закон №115 усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, речь идет о суммах, превышающих сто тысяч рублей. Со следующего года попадут под контроль и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, данные изменения в закон являются реакцией государства на рост теневой экономики в условиях возобновления дефицита федерального бюджета. Закон сводит к минимуму возможность ведения "серой" и "черной" бухгалтерии, так как сделает обналичивание крайне дорогим удовольствием, говорит партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко.

По ее словам, вносимые изменения глобально не отобразятся на добросовестном бизнесе, так как для него ничего существенно не изменится, а где-то и станет проще. Кроме того, она указала, что со вступлением в силу поправок обязательному контролю будут подлежать все сделки с недвижимостью больше 3 миллионов рублей. По словам Рыбалко, гражданам нужно быть готовым, что старые "схемы", которые им предлагают риелторы, для снижения налоговой нагрузки больше не будут работать.

Теперь банки, согласно разъяснениям ЦБ, которые он выпустил еще осенью прошлого года, будут обращать особое внимание на дробление стоимости недвижимости, на ее стоимость и стоимость ее неотделимых улучшений, и в случае сомнений будут сообщать в контролирующие органы, пояснила эксперт.

Также, банки будут проверять количество денежных средств в ячейках и направлять об этом информацию в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя будут выдаваться продавцу недвижимости на основании зарегистрированного договора купли-продажи недвижимости, рассказала Рыбалко.