МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вступившие в силу поправки в "антиотмывочный закон", усиливающие контроль властей над денежными операциями, не решат проблемы с теневой экономикой и коррупцией, а только увеличат нагрузку на банки и Росфинмониторинг. Об этом рассказали финансовые аналитики Виталий Калугин и Вячеслав Путиловский, сообщает URA.RU. В России усиливается контроль за деньгами

С 10 января власти будут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более. Также будут контролироваться почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

"Закон не настолько ухудшает наличный оборот в стране, как этого хотелось бы его создателям. Организации, которым это нужно, просто разделят сумму в 600 тысяч рублей на шесть переводов по 100 тысяч рублей", — пояснил Виталий Калугин. По мнению экономиста, данные поправки лишь повысят объем работы Росфинмониторинга и банков.

"До введения этого закона пресс против отмывочных операций был достаточно силен, и дальше давить бесполезно. А сейчас "серый сектор" просто увеличит объем работы — и сможет действовать дальше", — уверен эксперт.

С этим согласен и младший директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

"Способы сокрытия доходов как были, так и остались. Смысл поправок заключается лишь в том, что теперь налоговая сможет получить доступ к дополнительной информации по движению денежных средств. Но по мере того, как будет улучшаться система сбора налогов, будет совершенствоваться и система уходов от них", — предупредил эксперт.