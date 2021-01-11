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https://1prime.ru/banks/20210111/832777684.html
Сбербанк может купить "Ситилинк"
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Крупнейший российский банк может купить ретейлера бытовой техники "Ситилинк", а также другие розничные активы группы Merlion, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Группа... ПРАЙМ, 11.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк может купить ретейлера бытовой техники "Ситилинк", а также другие розничные активы группы Merlion, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Группа Merlion и Сбербанк 24 декабря прошлого 2020 года объявили о стратегическом партнерстве в сфере электронной торговли.
Как стало известно газете, Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку активов Merlion в конце прошлого года. Компании ведут переговоры о приобретении розничных активов. В том числе — сеть электроники "Позитроника", розничная сеть "Ситилинк",а также сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник".
Отмечается, что привлечение инвестора в Merlion может быть связано с намерением Merlion сохранить активы на фоне уголовного дела, которое возбуждено в отношении владельцев группы: Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Напомним, что они, как и бывший топ-менеджер Борис Левин, находятся под арестом. Их обвиняют в причастности к убийству в Красногорском районе Московской области в 20215 году.