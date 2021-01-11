МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк может купить ретейлера бытовой техники "Ситилинк", а также другие розничные активы группы Merlion, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Группа Merlion и Сбербанк 24 декабря прошлого 2020 года объявили о стратегическом партнерстве в сфере электронной торговли.

Как стало известно газете, Сбербанк провел предпродажный аудит и оценку активов Merlion в конце прошлого года. Компании ведут переговоры о приобретении розничных активов. В том числе — сеть электроники "Позитроника", розничная сеть "Ситилинк",а также сеть сервисных центров "Сеть компьютерных клиник".

Отмечается, что привлечение инвестора в Merlion может быть связано с намерением Merlion сохранить активы на фоне уголовного дела, которое возбуждено в отношении владельцев группы: Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова. Напомним, что они, как и бывший топ-менеджер Борис Левин, находятся под арестом. Их обвиняют в причастности к убийству в Красногорском районе Московской области в 20215 году.