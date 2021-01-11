МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России намерен расширить перечень признаков возможной связанности юридического лица с кредитной организацией, следует из опубликованного на сайте регулятора проекта указания. Центробанк может ввести ряд ограничений для неопытных инвесторов

Так, проект включает в перечень признаков возможной связанности компании с банком владение последним или его аффилированными лицами более чем 5% голосующих акций или уставного капитала организации.

Другим новым признаком ЦБ предлагает сделать наличие у банка кредитных требований к компании, при условии что одно или несколько должностных лиц, относящихся к ключевому управленческому персоналу кредитной организации, в предшествующий период времени были должностными лицами, относящимися к ключевому управленческому персоналу другой кредитной организации, перед которой в указанный период времени у компании возникли кредитные обязательства.

Наконец, регулятор предлагает считать компанию связанной с банком, если более 50% ее совокупной выручки или расходов за отчетный период формируется от операций с кредитной организацией или ее аффилированными лицами, а также если исполнение компанией обязательств перед банком зависит от исполнения обязательств перед компанией аффилированными лицами кредитной организации.

Признаки связанности банки должны учитывать при расчете норматива Н25, который ограничивает кредитование связанных сторон планкой 20% от капитала.