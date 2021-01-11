МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские банки утратили право отказывать клиентам из "черного списка" в проведении операций и открытии счета только на основании, что они значатся в стоп-листах других кредитных организаций, без объяснения причин.

Как пишет "Российская газета", это нововведение связано с внесением поправок к "антиотмывочному" закону.

Теперь банки, чтобы отказать клиенту, должны сначала сделать запрос на документы, которыми клиент мог бы подтвердить чистоту происхождения денежных средств. Только в случае их непредоставления финансовая структура сможет принять решение от отказе.

Сейчас в России банки вправе приостанавливать операции, а также ограничивать обслуживание счета либо блокировать его только при наличии подозрений в отмывании средств.

Новые поправками обязывают кредитные организации в течение пяти рабочих дней обосновать клиенту причины отказа, как в открытии счета, так и в проведении операции.