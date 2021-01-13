МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Банки обратились к депутатам с просьбой не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Так кредитные организации отреагировали на поправки в закон "О потребительском кредите", внесенные в Госдуму в конце октября. В Госдуме оценили идею кредитной амнистии

Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа". В АБР считают, что дополнительные знания ничего российским заемщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков. Они уверены, что раскрывать несостоявшимся заемщикам причины отказов в выдаче ссуд затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Дополнительные разъяснения заемщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей, объяснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко. Он объяснил, что "при оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает".

Участники рынка также не уверены, что их разъяснения будут полезны потенциальным заемщикам. В письме ассоциации отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного. В АБР считают, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов, узнав свою кредитную историю по запросу в бюро. Клименко, в свою очередь, добавил, что на основании кредитного отчета клиент способен оценить свою платежную нагрузку, и этого будет достаточно, чтобы не столкнуться с распространенной причиной отказов.