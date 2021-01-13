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Сервис "Сбера" ввел ограничения на ряд операций после проверки
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Сервис "Сбера" "ЮMoney" после проверки ЦБ с 12 января ввел ограничения на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и наоборот, кошельки в РФ при этом работают штатно,... ПРАЙМ, 13.01.2021
цб рф, сбер, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Сервис "Сбера" "ЮMoney" после проверки ЦБ с 12 января ввел ограничения на платежи граждан в адрес компаний-нерезидентов и наоборот, кошельки в РФ при этом работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Банк России проводил плановую проверку, по результатам которой было получено предписание. Все требования, полученные по результатам проверки, будут учтены", — заявили в компании.
"Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Кошельки и карты "ЮMoney" по-прежнему без ограничений работают в России", — пояснили в сервисе суть введенных ограничений.
В "ЮMoney" добавили, что предписание получено и вступило в силу 12 января, и в этот же день сервис незамедлительно уведомил тех клиентов, кого оно затронуло.
С июля 100% акций компании "ЮMoney" принадлежит Сбербанку.