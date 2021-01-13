МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Траст", требующего взыскать более 34,7 миллиарда рублей с АО "Открытие Холдинг", головной структуры финансовой группы "Открытие" и бывшего основного владельца банка "ФК Открытие", следует из информации в картотеке арбитражных дел. "ФК Открытие" уступает "Трасту" права требований к должникам

Иск поступил в суд 12 января и к рассмотрению пока не принят. Основания исковых требований на данный момент в карточке дела не указаны.

"Траст" — основной кредитор "Открытие Холдинга". Задолженность последнего перед банком на октябрь 2019 года составляла порядка 450 миллиардов рублей. Эта сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост-банком, и облигаций "Открытие холдинга" на балансе "Траста", который также называют Банком непрофильных активов.

Арбитражный суд Москвы 27 января рассмотрит второе заявление "Открытие Холдинга" о собственном банкротстве. Заявление поступило в суд 5 марта. Ранее суд оставил без рассмотрения из-за процессуальных нарушений первое заявление компании о банкротстве и аналогичное заявление, поданное "Трастом".

"Открытие Холдинг" в публикации на Федресурсе о намерении подать в суд заявление о собственном банкротстве своими кредиторами ранее назвал банки "Траст" и ВТБ, ООО "РКТ", ООО "Пауэр Ресорсес", АО "Открытые инвестиции", ООО "Пенсионный капиталъ", ООО "Кама картон". В заявлении о банкротстве "Открытие Холдинг" оценил свою общую задолженность 569 миллиардов рублей.

До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и Александр Мамут.