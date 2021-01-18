МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Россияне в 2020 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн на сумму 4,3 трлн руб. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные АО «Дом.РФ» и Frank RG. Это абсолютный рекорд в истории ипотечного рынка России. Ипотека в Москве установила абсолютный рекорд

Высокому спросу способствовало сильное падение ставок, которое привело и к резкому увеличению рефинансирования. Однако в 2021 году можно ожидать снижения объемов выдач, считают эксперты. Это связано со слабым ростом доходов россиян и с тем, что дальнейшего снижения ставок не ожидается.

Основным вопросом года станет способность строительного рынка удовлетворить спрос без радикального повышения цены недвижимости, полагает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"Если до определенного момента компенсировать влияние роста стоимости жилья на размер ипотечного платежа могло увеличение срока кредитования, при дальнейшем росте цен ипотека может стать недоступной для значительного числа потенциальных заемщиков",- предупреждает он.