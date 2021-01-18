МИНСК, 18 янв — ПРАЙМ. Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" принял решение назначить председателем его правления Надежду Ермакову, которая ранее руководила временной администрацией банка, сообщила в понедельник пресс-служба Белгазпромбанка. Белгазпромбанк сформировал новый состав правления

"Решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" от 15.01.2021 председателем правления ОАО "Белгазпромбанк" с 18.01.2021 года назначена Ермакова Надежда Андреевна", — говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что также решением совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" от 15 января внесены изменения в штатные должности членов правления и введена в штатное расписание Белгазпромбанка должность первого заместителя председателя правления. "На должность первого заместителя председателя правления с 18.01.2021 года назначена Потапова Ирина Олеговна", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, на должности зампредов правления с понедельника назначены члены правления Ирина Антонова, Константин Кирьянов и Владимир Короткевич.

Ранее пресс-служба Нацбанка (ЦБ) Белоруссии сообщила, что временная администрация Белгазпромбанка во главе с Ермаковой прекращает работу с 10 декабря, совет директоров банка избрал новый состав правления. Исполняющей обязанности председателя правления была назначена зампред банка Ирина Потапова.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял выдвигавшийся на президентский пост Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Нацбанк Белоруссии ввел в банке временную администрацию во главе с Ермаковой. Она руководила временной администрацией на протяжении полугода. До этого, в 2011-2014 годах, Ермакова возглавляла Нацбанк Белоруссии.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом Ермакову, заявил, что Белгазпромбанк в республике не будут "ликвидировать, уничтожать", а сделают все для того, чтобы он работал и приносил пользу государству. Глава государства также отмечал, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формирование руководства Белгазпромбанка.

Белгазпромбанк действует в республике с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% акций банка.