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2021
https://1prime.ru/banks/20210118/832828583.html
Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 2,3 миллиарда рублей
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Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 15 января составил 2,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 18.01.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 15 января составил 2,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Как указывал Минфин РФ, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 декабря 2020 года по 14 января 2021 года составит 50,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться 2,2 миллиарда рублей.
ЦБ, завершив продажи на рынке валюты от сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту", теперь осуществляет операции в объемах, заказанных Минфином по бюджетному правилу. А начиная с 15 января, исходя из бюджетного правила, начнутся покупки валюты — Минфин планирует в период по 4 февраля 2021 года направить на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день.