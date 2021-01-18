МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Банк России может сократить срок действия некоторых ограничений, которые были введены по использованию сложных финансовых продуктов, до 1 октября 2021 года, пишет "Коммерсант".

Напомним, что пока обсуждение законопроекта регулятора еще не завершено.

Банк России доработал проект закона об ограничении продаж сложных финансовых продуктов. Регулятором были учтены замечания участников этого рынка, пишет издание.

Отмечается, что документ может быть направлен на рассмотрение в комитет по финансовому рынку Госдумы уже сегодня, 18 января, рассказали изданию источники.

В частности, отметили собеседники издания, ЦБ сократил срок действия ограничений на следующие виды инструментов:

срочные биржевые сделки;

сделки репо с центральным контрагентом;

сделки с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами.



В обоих последних случаях — с условием допуска участников к биржевым торгам.

Теперь эти ограничения будут действовать до 1 октября 2021 года. Первоначально рассматривалось, что инструменты будут работать до конца 2022 года.