МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Центробанк рассматривает возможность развития института информаторов. Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информационный доклад регулятора "Направления защиты прав потребителей финуслуг". Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

Уже сейчас регулятор апробирует этот метод, отметили в пресс-службе ЦБ. На сайте Центробанка функционирует сервис, который позволяет нынешним и бывшим сотрудникам финорганизаций пожаловаться на работодателей, которые нарушают права потребителей, вводят их в заблуждение.

Окончательное решение о развитии института информаторов будет принято после анализа практики и полученных сообщений. Эксперты считают, что без дополнительной мотивации вряд ли можно рассчитывать на массовость жалоб.

ЦБ подумывает о расширении интерактивных сервисов, следует из документа. Регулятор проанализировал опыт иностранных регуляторов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг: эти регуляторы получают сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по иному основанию располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями.

Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке.

Сервис полностью анонимный, чтобы информаторы не опасались ответных действий со стороны работодателя. Сообщения о нарушениях не подразумевают вознаграждения для заявителя.