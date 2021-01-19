МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам прошлого года составил около 4 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). ЦБ напомнил банкам о недопустимости списания за долги выплат на детей

"В 2020 году средний платеж в счет погашения просроченного кредита составлял порядка 4 тысяч рублей. Каждый четвертый должник, вышедший на просроченную задолженность, не смог правильно соизмерить уровень своего дохода с ежемесячным платежом и оценить риски", — говорится в исследовании.

По данным НАПКА, наиболее комфортный уровень платежной нагрузки на клиента варьируется в пределах 20-30% от дохода. Таким образом, в среднем для погашения просроченного долга россиянам необходимо иметь ежемесячный доход в размере 20-25 тысяч рублей на человека, что в два раза меньше уровня средней зарплаты в стране.

Эксперты напомнили, что при формировании подушки безопасности риск выхода на просрочку снижается в среднем на 50-60%. Оптимальный размер подушки безопасности, по их мнению, должен составлять сумму, равную двум ежемесячным платежам в счет погашения долга.

"Начиная работать с должниками, мы видим, что каждый второй клиент считает, что обязан платить сумму, указанную в договоре, и она не поддается корректировке даже в случае ухудшения финансового положения. Таким образом, они ошибочно сами себя вгоняют в "долговую яму", — сказал гендиректор НСВ Роман Волосников.

При этом он отметил, что россияне стали более ответственно подходить к просроченной задолженности: в прошлом году доля тех, кто принципиально отказывался платить, снизилась с 5% до 3%.