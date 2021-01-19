МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рокетбанк прекратил существование.

О своем окончательном закрытии кредитная организация написала на официальной странице в Instagram.

"Мы делали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать! Ваш Рокетбанк", — пишет компания.

Напомним, что в марте прошлого 2020 года платежная система Qiwi объявила о планах закрыть финансовый сервис Рокетбанк. Помимо этого Qiwi объявил о запуске партнерской акции с Тинькофф-банком: в ее рамках клиенты Рокетбанка могли перейти в экосистему "Тинькофф" с сохранением бонусов и баллов по программе лояльности.