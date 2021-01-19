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2021
https://1prime.ru/banks/20210119/832836708.html
Рокетбанк объявил об окончательном закрытии
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Рокетбанк прекратил существование. О своем окончательном закрытии кредитная организация написала на официальной странице в Instagram. "Мы делали все и немножко больше. И вот, мы... ПРАЙМ, 19.01.2021
рокетбанк, россия, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Рокетбанк прекратил существование.
О своем окончательном закрытии кредитная организация написала на официальной странице в Instagram.
"Мы делали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать! Ваш Рокетбанк", — пишет компания.
Напомним, что в марте прошлого 2020 года платежная система Qiwi объявила о планах закрыть финансовый сервис Рокетбанк. Помимо этого Qiwi объявил о запуске партнерской акции с Тинькофф-банком: в ее рамках клиенты Рокетбанка могли перейти в экосистему "Тинькофф" с сохранением бонусов и баллов по программе лояльности.