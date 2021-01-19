2021-01-19T10:57:18+03:00
2021-01-19T10:57:18+03:00
2021-01-19T10:57:18+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210119/832837885.html
Центробанк 18 января не покупал валюту на внутреннем рынке
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Банк России 18 января не совершал расчетов по операциям с валютой на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами... ПРАЙМ, 19.01.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Банк России 18 января не совершал расчетов по операциям с валютой на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Основные фондовые рынки США в понедельник не работали в связи Днем Мартина Лютера Кинга.
Минфин РФ с 15 января возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу — суммарно в период по 4 февраля направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.