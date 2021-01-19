МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Банк России 18 января не совершал расчетов по операциям с валютой на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Основные фондовые рынки США в понедельник не работали в связи Днем Мартина Лютера Кинга.

Минфин РФ с 15 января возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу — суммарно в период по 4 февраля направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.