МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам 2020 года составила 17,894 миллиарда долларов, что на 34,7% меньше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка. Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год

Разводненная прибыль на акцию составила 1,87 доллара против 2,75 доллара в 2019 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 85,528 миллиарда долларов, что на 6,3% ниже показателя 2019 года.

Чистая прибыль финансовой организации по итогам четвертого квартала 2020 года составила 5,47 миллиарда долларов, что на 21,7% меньше показателя за октябрь-декабрь 2019 года. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,59 доллара против 0,74 доллара годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 10%, до 20,1 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показателя в 20,56 миллиарда долларов.

"В 2020 году мы стали свидетелями драматических последствий кризиса в области здравоохранения для экономики и деятельности нашей компании. В четвертом квартале мы видели признаки восстановления, вызванного увеличением потребительских расходов, стабилизацией спроса на кредиты со стороны наших коммерческих клиентов, а также ростом рынков и инвестиционной активности", — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора BofA Брайана Мойнихана (Brian Moynihan).

Кроме того, совет директоров Bank of America одобрил проведение обратного выкупа обыкновенных акций на сумму 2,9 миллиарда долларов до 31 марта 2021 года.

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.