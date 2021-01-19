МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Банк России для защиты прав потребителей изучает возможность установить новые требования к раскрытию информации о финансовых продуктах, реализуемых через цифровые каналы, говорится в информационном докладе ЦБ. Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 2,3 миллиарда рублей

"В целях защиты прав потребителей при приобретении ими финансовых продуктов с использованием цифровых каналов Банк России в настоящее время изучает возможность закрепления ряда требований к раскрытию информации о финансовом продукте, реализуемом через цифровые каналы, а также к процессу реализации", — сказано в документе.

Это, например, исключение использования предзаполненных форм на любом этапе взаимодействия потребителя с сайтом финансовой организации и практики "подталкивания" потребителя к определенному выбору, выгодному банку или страховщику.

Еще одна мера – это обеспечение доступности информации на личных устройствах потребителя и возможности скачивания на них любой информации касательно продукта. Банк России реабилитировал более 300 финансистов из "черного списка"

Также предусматривается создание технической невозможности согласия клиента с условиями предоставления услуги (нажатия соответствующей кнопки) в случае, если он не просмотрел все страницы документа.

"Механизм отказа от предоставленной финансовой услуги не должен требовать больших усилий, чем процедура заключения договора, а послепродажное обслуживание финансового продукта (услуги) должно сопровождаться постоянным доведением до потребителя информации об изменениях условий договора: ставок, платежей, сборов и иных значимых условий", — также подчеркивает регулятор.

Кроме того, Банк России рассматривает возможность внедрения и обязательного и формализованного тестирования новых продуктов финансовых организаций, что должно помочь защитить права потребителей на финансовом рынке, следует из доклада регулятора.

"Банк России в целях минимизации потребительских рисков рассматривает в рамках дальнейшего развития консультативной составляющей поведенческого надзора внедрение в деятельность финансовых организаций анализа (тестирования) новых финансовых продуктов, являющегося перспективным механизмом защиты прав потребителей на российском финансовом рынке", — говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время регулятор проводит анализ имеющегося зарубежного опыта в этой сфере для выбора оптимальной модели процесса подготовки и вывода нового продукта на рынок, оценки результатов продаж и реализации рисков для потребителей. При этом в Банке России отметили, что зарубежная практика свидетельствует о возможности эффективного управления связанными с новым финансовым продуктом рисками.