ЛОНДОН, 19 янв — ПРАЙМ. Банк HSBC планирует закрыть в Великобритании 82 отделения из-за перехода клиентов на онлайн-обслуживание и влияния пандемии COVID-19, сообщила кредитная организация во вторник. Лондонская биржа металлов закроет последнюю в Европе площадку

По данным банка, за последние пять лет физическое обращение клиентов в офисы сократилось на треть, около 90% клиентов используют онлайн-банкинг со своих устройств. Для контакта с менеджерами банка многие используют социальные сети.

Поэтапное закрытие отделений состоится с апреля по сентябрь текущего года, клиентам указанных офисов будет рекомендовано перейти на онлайн-обслуживание. Ожидается, что сотрудники закрытых отделений не будут сокращены, а перейдут в соседние офисы банка.

"Пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость изменений, которые мы проводим. Это усилило то, на чем мы фокусировались раньше, и кристаллизовало наше мнение. Это стратегическое направление, которое мы должны принять, чтобы иметь филиальную сеть, пригодную для будущего", — заявила руководитель по управлению филиальной сетью HSBC в Великобритании Джеки Ухи. Французский автогигант закроет завод в Европе

Банк также намерен расширить свое присутствие, увеличив число точек с банкоматами, но без персонала. После реструктуризации в 2021 году у HSBC останется 511 офисов в Великобритании.

HSBC в июне прошлого года сообщил о возобновлении своих планов по сокращению около 35 тысяч рабочих мест, или 15% штата в течение трех лет с целью улучшить финансовые показатели группы. Изначально увольнения планировалось начать в феврале 2020 года, но из-за пандемии коронавируса они были отложены.

Группа HSBС Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Под влиянием пандемии коронавируса чистая прибыль группы, приходящаяся на акционеров, по итогам января-сентября 2020 года снизилась в 3,1 раза в годовом выражении, до 3,336 миллиарда долларов.