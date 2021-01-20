ВЛАДИВОСТОК, 20 янв — ПРАЙМ. Семья из Владивостока стала первым получателем кредита по программе "Дальневосточная ипотека" под 1%, сообщает Приморское отделение Сбербанка. Трутнев отметил рост цен на жилье с запуском программы "дальневосточная ипотека"

Программа начала действовать с декабря 2019 года. В ней могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

"Первый кредит по программе "Дальневосточная ипотека" под 1% выдан семье из Владивостока в Приморском отделении Сбербанка. Такая ставка стала доступна благодаря снижению ставки на ипотечные кредиты на 0,7 процентных пункта, а также скидке при регистрации сделки в электронном виде", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Субсидированная программа доступна и владельцам "дальневосточного гектара" для строительства на нём индивидуального жилого дома.

Максимальный срок кредита составляет 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

"Понятно, что на первом месте у потенциальных клиентов находятся условия, которые может предложить банк. Именно поэтому "Дальневосточная ипотека" – один из самых востребованных продуктов в линейке Сбербанка. И сегодня, когда ставка снижена до 1% годовых при условии регистрации ипотеки с использованием сервиса "Электронная регистрация", можно говорить о том, что собственное жилье для жителей Приморья станет еще доступнее", — сказал управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что получить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа — до 31 декабря 2021 года.