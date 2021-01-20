МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Доходы Сбербанка за онлайн-переводы в 2020 году увеличились на 48% — до 71,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность банка по РСБУ на 1 января. В годовом выражении показатель вырос на 47,7% — рекорд с 2016 года, когда этот источник дохода начал указываться в отдельной графе. РБК пояснил, что в показателе учитываются доходы с безналичных переводов и платежей, комиссию за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перевод денег.

Причиной роста показателя является увеличения доли безналичных платежей, в том числе из-за пандемии и ограничений. В банке отметили, что доход от комиссий на операции с наличными снизился на 42% в годовом выражении. Совокупный доход от комиссий по платежам наличными и онлайн вырос на 20%, отметил представитель Сбера. Комиссионные доходы также выросли из-за появления возможности переводить деньги с кредитной карты на дебетовую: раньше для этого клиентам приходилось снимать деньги в банкомате.

В 2020 году Сбер из-за нового закона отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка между регионами. РБК напомнил, что банк ввел плату за переводы больше 50 тысяч рублей в месяц: клиенты должны платить 1%, но не более 1 тысячи рублей с перевода или оплачивать подписку от 99 до 209 рублей в месяц. Представитель самого банка также отметил, что более 90% клиентов пользуются переводами бесплатно, а подписку оформили более 3,5 млн человек.