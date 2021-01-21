МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP, следует из пресс-релиза регулятора. Фондовые биржи Европы растут на общем оптимизме

На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам была также сохранена — на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает, что сохранит все ставки на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода, также говорится в релизе регулятора.

Кроме того, регулятор оставил без изменений и параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,85 триллиона евро будет действовать минимум до конца марта 2022 года. ЕЦБ планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года. Отмечается, что покупка активов в рамках PEPP будет проводиться для сохранения благоприятных условий финансирования в период пандемии.

"Совет управляющих по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты в зависимости от обстоятельств для обеспечения того, чтобы инфляция неуклонно приближалась к целевому показателю", — говорится в релизе.

О дальнейших мерах денежно-кредитной политики глава регулятора Кристин Лагард расскажет на пресс-конференции в 16.30 мск.