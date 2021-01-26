МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают запрет на перевод денег, взысканных по исполнительным документам, на иностранные счета, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Банки могут получить доступ к данным о покупках россиян

Ранее в пресс-службе Банка России сообщил агентству, что совместно с другими ведомствами регулятор работает над изменениями в законодательство для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. По данным газеты РБК, ЦБ и Минюст обсуждают запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин, в том числе нерезиденты, обязаны будут в таком случае иметь счет в российской кредитной организации.

В данной схеме используется реальное решение суда по спору на основании фиктивного договора, поясняет директор юридического департамента МКБ Ирина Гудкова. По ее словам, выдаваемый судом исполнительный лист, по которому должник обязан перевести в пользу взыскателя денежные средства, также реален. При этом взыскатель может быть фирмой-однодневкой, созданной именно для вывода денежных средств. "Открытие счетов взыскателями в российских банках вынудит их подтверждать свою легитимность и затруднит использование схемы", — заявила Гудкова.

По словам зампредседателя правления банка "Ренессанс Кредит" Сергея Королева, инициатива хорошая — контролирующие органы еще раз обратили внимание на проблему отмывания доходов с помощью исполнительных листов. Если эти средства будут поступать исключительно в российские банки, то кредитная организация, принимающая перевод, сможет произвести его проверку, контроль и принять меры по борьбе с отмыванием доходов.

Банк "Открытие" также положительно оценивает инициативу запрета на прямой перевод взысканных денег за границу, но указывает, что проблема обналичивания денежных средств внутри России с использованием исполнительных листов, выданных судами и нотариусами по фиктивным спорам, останется актуальной.

При этом банки считают, что инициатива не окажет существенного влияния на бизнес-процессы. "Если речь идет о реальном хозяйственном споре, то иностранная компания может без труда открыть счет в российском банке и получить причитающиеся ей средства по исполнительному производству. Что касается влияния на физических лиц, то речь здесь тоже идет о единичных случаях", — уверен Королев.