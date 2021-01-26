2021-01-26T12:08:15+03:00
2021-01-26T12:08:15+03:00
2021-01-26T12:08:15+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210126/832892436.html
Правительство за неделю предоставит ликвидность на 406 миллиардов рублей
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России за период с с 27 января по 2 февраля ожидает предоставления правительством ликвидности банковского сектора на 406 миллиардов рублей, следует из прогноза,... ПРАЙМ, 26.01.2021
банки, ликвидность, цб рф, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83246/72/832467265.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467265.jpg
https://1prime.ru/images/83246/72/832467264.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467264.jpg
https://1prime.ru/images/83246/72/832467252.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83246/72/832467252.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210126/832891135.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Банк России за период с с 27 января по 2 февраля ожидает предоставления правительством ликвидности банковского сектора на 406 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.
Именно на эту сумму уменьшатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 20 по 26 января, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 429 миллиардов рублей.
Одновременно Банк России оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками в предстоящий период в 280 миллиардов рублей. Снижение объема наличных денег в обращении понизит ликвидность банковского сектора на 59 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 26 января) в объеме 560 миллиардов рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.