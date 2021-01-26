МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Банк России за период с с 27 января по 2 февраля ожидает предоставления правительством ликвидности банковского сектора на 406 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 7,2 миллиарда рублей

Именно на эту сумму уменьшатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 20 по 26 января, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 429 миллиардов рублей.

Одновременно Банк России оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками в предстоящий период в 280 миллиардов рублей. Снижение объема наличных денег в обращении понизит ликвидность банковского сектора на 59 миллиардов рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 26 января) в объеме 560 миллиардов рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.