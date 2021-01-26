МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Банк России за период с с 27 января по 2 февраля ожидает предоставления правительством ликвидности банковского сектора на 406 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.

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Именно на эту сумму уменьшатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 20 по 26 января, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 429 миллиардов рублей.

Одновременно Банк России оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками в предстоящий период в 280 миллиардов рублей. Снижение объема наличных денег в обращении понизит ликвидность банковского сектора на 59 миллиардов рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 26 января) в объеме 560 миллиардов рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.