МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Уже в ближайшем будущем российский Сбер сможет развить свою экосистему до такого высокого уровня, что станет аналогом таких глобальных площадок, как Netflix, Google и Amazon в одном лице.

Как пишет The Economist, этому не может помешать даже то, что большая доля акций Сбера находится у государства.

Издание особо подчеркивает, что банк уже совершил рискованный пируэт и превратился из коммунистического госпредприятия в современную кредитную структуру.

В настоящее время Сбербанк является самой дорогой российской компанией на биржах. Банк занимает второе место среди кредитных организаций Европы, уступая только HSBC.

По мнению авторов статьи, у Сбера есть уникальная модель управления бизнесом: структура во главе с Германом Грефом делает упор на цифровизацию. Добавляется, что эта модель не американская, не европейская и не азиатская.

В списке планов российского гиганта есть все направления для развития. Это и облачные вычисления, и каршеринг, виртуальные помощники, телемедицина, цифровая валюта.

The Economist оценивает, что до 2023 года Сбербанк потратит порядка $3-4 миллиардов на развитие. Это позволит построить экосистему с годовым объемом продаж в $7 миллиардов.