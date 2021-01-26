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ЕБРР принял в состав своих акционеров новую страну-участницу
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Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердили нового члена этого финансового института – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), говорится в заявлении ЕБРР... ПРАЙМ, 26.01.2021
оаэ, ебрр, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 26 янв — ПРАЙМ. Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердили нового члена этого финансового института – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), говорится в заявлении ЕБРР.
Правительство ОАЭ подало заявку на членство в ЕБРР в сентябре, выразив желание внести свой вклад в деятельность банка. ЕБРР ведет операции в Южном и Восточном Средиземноморье с 2011 года, инвестируя в проекты в Египте, Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе, а также на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.
"Мы приветствуем вступление ОАЭ в наш банк и благодарим наших акционеров за их решение. ОАЭ — важный центр бизнеса и знаний, их членство принесет пользу многим странам, в которые ЕБРР инвестирует, и откроет новые возможности в наших регионах", — заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
У ЕБРР в настоящее время 71 акционер, представляющий 69 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк.