МОСКВА, 28 янв — РИА Недвижимость. Методы взимания задолженностей, применяемые коллекторами, строго регламентированы законом, и любой выход за рамки разрешенных действий дает должнику право пожаловаться в правоохранительные органы, рассказал РИА Недвижимость управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Аналитики выяснили, сколько россиян возвращают долги коллекторам

Он напомнил, что допустимые формы работы коллекторов регламентированы ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Так, по закону коллекторы не вправе применять либо угрожать применением физической силы, а также причинять любой вред его имуществу.

"Методы возврата долга, опасные для жизни и здоровья должника и других людей, находятся под строжайшим запретом. Естественно, ответственность коллекторов рассматривается и через призму уголовного кодекса", — подчеркнул Добрынин.

Он добавил, что запрещено и какое-либо психологическое давление на должников: угрозы, оскорбительные высказывания и повышение тона голоса. "Если вы слышите такое в свой адрес, можете уверенно закрыть дверь или положить трубку телефона", — посоветовал адвокат.

Под запретом также находятся назойливые телефонные звонки и сообщения, продолжил объяснения Добрынин. Телефонные переговоры с должником допустимы, но не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. СМС-сообщения и сообщения в мессенджерах могут поступать не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати раз в месяц. Звонить коллектор может только непосредственно должнику. Взаимодействие с родственниками, друзьями, коллегами, работодателями и соседями возможно исключительно с его письменного согласия, подчеркнул адвокат.

Если коллектор все-таки решил действовать вопреки закону, следует обратить на него внимание правоохранителей: к примеру — в случае таких грубых нарушений, как угрозы, проявления агрессии, применения физической силы или порчи имущества, рекомендуется обратиться в полицию с заявлением о совершении коллектором преступления, отметил Добрынин.

"Не помешает обратиться и в прокуратуру. Последняя, как надзорный орган, обязана будет провести прокурорскую проверку на соответствие действий коллектора требованиям действующего законодательства. В Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств также следует написать соответствующую жалобу. Сильного эффекта от нее ожидать не стоит, но в совокупности поданных заявлений и жалоб свою роль она сыграть может", — рекомендовал он.

Для того, чтобы заявление и жалоба не попали "в корзину", а была проведена полноценная проверка, необходимо собрать доказательственную базу противоправности действий коллекторов, продолжил он. "Для фиксации нарушений записывайте телефонные переговоры на диктофон, встречи – на видео, не удаляйте отправленные коллекторами сообщения. Если уж решились на встречу с коллекторами — встречайтесь с ними в общественных, но безопасных местах, лучше – в сопровождении ваших знакомых. Последние всегда смогут выступить свидетелями", — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что при встрече и телефонном разговоре коллектор обязан по закону сообщить должнику свое ФИО и наименование коллекторской организации. В случае, если он этого не делает, информацию о привлеченном коллекторском агентстве можно уточнить у организации- кредитора.