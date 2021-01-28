МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Роботы и искусственный интеллект постепенно становятся для российских банков обычным делом. Проведенный РИА Новости опрос показал, что современные технологии они используют буквально на каждом этапе клиентского обслуживания: в большинстве крупных банков оформить кредит или совершить несложную операцию уже сейчас можно практически без участия человека. В этом году лидеры рынка и вовсе хотят провести настоящую цифровую революцию. Эксперт рассказал, как банки обманывают тех, чей вклад закончился

"В 2021 году мы планируем реализовать достаточно много проектов. Мы поставили себе амбициозную цель — покрыть нашими наработками в сфере искусственного интеллекта фактически 100% клиентских путей. Для этого мы сейчас смотрим на процессы, повышаем уровень их технологической и цифровой зрелости", — через пресс-службу сообщил агентству первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

ВТБ использует искусственный интеллект во многих процессах, в том числе при формировании предложений и принятии решений по кредитам, в голосовых помощниках, работе колл-центра и чат-ботах. Он также применяет модели оценки дохода, которые позволяют по косвенным данным с достаточной точностью оценить потенциальный доход клиента.

Алгоритм на основе искусственного интеллекта у Промсвязьбанка изучает транзакционную активность пользователей, их доходы и расходы, популярные категории трат и предсказывает, в какой момент времени у клиента может возникнуть потребность в дополнительном финансировании и какие еще услуги ему могут понадобиться в ближайшем будущем.

Банк "Открытие" в этом году планирует инициировать проект по потоковому распознаванию. Идея заключается в том, чтобы определить, кто из клиентов присутствует сейчас в отделениях и определить не только, что они присутствуют, но и как они выглядят. Таким образом, банк хочет предлагать клиентам персонализированное обслуживание уже в момент их появления. Росбанк с помощью искусственного интеллекта создал атлас для управления сетью отделений: с его помощью банк получает "тепловую" карту по каждому городу присутствия с оценкой потенциала размещения отделения на уровне шаговой доступности.

Райффайзенбанк реализовал проект по предсказанию в реальном времени интересов клиентов к покупкам: исходя из этих данных, ему делают подходящее предложение в рамках программы лояльности. Хорошо в сфере клиентского обслуживания себя зарекомендовала роботизация.

В Московском кредитном банке роботов используют не только для принятия кредитного решения, но и для анализа состояния банкоматов, заказа инкассации и обработки запросов от госорганов. "Уралсиб" использует современные технологии для приоритизации звонков на входящей линии контакт-центра, активно в направлении роботизации типовых массовых операций работает и крупнейший банк Крыма – РНКБ.

Кроме того, банки активно внедряют новинки и в непосредственном общении с клиентами. "Чат в WhatsApp для консультации клиентов по продуктам банка стал популярен среди клиентов, так как он всегда под рукой. Сейчас около 10% всех текстовых обращений приходится именно на этот канал поступления обращений", — делится управляющий директор "Абсолют банка" Иван Любименко.

Активная цифровизация выгодна и самим банкам. Например, голосовой помощник "Тинькофф банка" Олег экономит кредитной организации 150 миллионов рублей в месяц, решая свыше 40% клиентских обращений без участия человека. Для некоторых банков современные технологии и вовсе становятся частью их корпоративной культуры — в 2020 году Альфа-банк начал трансформировать сеть отделений в формат Phygital-офисов. В них клиента узнает биометрическая система, автоматически ставит в электронную очередь либо передает его свободному сотруднику.