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Сбербанк поможет россиянам с банкротством
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Сбербанк планирует вывести со стартапа на полную мощность онлайн-сервис по поиску специалиста, который возьмет на себя проведение банкротства физлица. Об этом сообщает... ПРАЙМ, 28.01.2021
новости, финансы, общество , банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сбербанк планирует вывести со стартапа на полную мощность онлайн-сервис по поиску специалиста, который возьмет на себя проведение банкротства физлица. Об этом сообщает "Коммерсант".
Сервис по банкротству физлиц „ФрешСтарт" представляет из себя базу данных арбитражных управляющих, где кредитор, собирающийся обанкротиться, может выбрать себе подходящего специалиста. Для граждан услуга бесплатна, регистрация арбитражников стоит три тысячи рублей. В Сбербанке уверены, что этот портал уберегает должников от недобросовестных посредников (так называемых раздолжнителей).