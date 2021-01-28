МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Часть реструктурированных кредитов потребует от банков РФ продолжать наращивать резервы, однако благодаря достаточным запасам капитала это не станет для них существенной проблемой, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

" Флаг на здании Центрального банка РФ

Банк России нарастил запасы золота в 2020 году

"Естественно, все-таки снижение прибыли произошло за счет еще больших резервов, что, конечно, неудивительно в условиях пандемии и, естественно, можно ожидать, что в 2021 году банки еще больше продолжат формировать резервы, поскольку часть кредитов реструктурированных, она все-таки потребует формирования резервов. Но уже в прошлом году мы видели, что резервы составили… у системно значимых банков примерно в два раза больше прирост резервов, чем в 2019 году", — сказала она в ходе конференции Ассоциации банков России.

Проблема резервов не станет существенной: регулятор видит, что в банковском секторе есть буфер капитала сверх нормативов – 5,7 триллиона рублей. "Плюс еще по-прежнему есть наш макропруденциальный буфер, который мы частично распускали в 2020 году, чтобы помочь банкам покрыть понесенные потери по необеспеченным кредитам, по ипотеке. И остается еще буфер в размере примерно 600 миллиардов рублей, который может быть использован для данных целей в будущем", — добавила Данилова.