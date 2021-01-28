МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Часть реструктурированных кредитов потребует от банков РФ продолжать наращивать резервы, однако благодаря достаточным запасам капитала это не станет для них существенной проблемой, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Банк России нарастил запасы золота в 2020 году

"Естественно, все-таки снижение прибыли произошло за счет еще больших резервов, что, конечно, неудивительно в условиях пандемии и, естественно, можно ожидать, что в 2021 году банки еще больше продолжат формировать резервы, поскольку часть кредитов реструктурированных, она все-таки потребует формирования резервов. Но уже в прошлом году мы видели, что резервы составили… у системно значимых банков примерно в два раза больше прирост резервов, чем в 2019 году", — сказала она в ходе конференции Ассоциации банков России.

Проблема резервов не станет существенной: регулятор видит, что в банковском секторе есть буфер капитала сверх нормативов – 5,7 триллиона рублей. "Плюс еще по-прежнему есть наш макропруденциальный буфер, который мы частично распускали в 2020 году, чтобы помочь банкам покрыть понесенные потери по необеспеченным кредитам, по ипотеке. И остается еще буфер в размере примерно 600 миллиардов рублей, который может быть использован для данных целей в будущем", — добавила Данилова.