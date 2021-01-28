МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских банков в декабре прошлого года выросла на 7% по сравнению с ноябрем и составила 159 миллиардов рублей, итогам всего прошлого года показатель снизился на 6% — до 1,6 триллиона рублей, говорится в обзоре ЦБ. Центробанк не видит рисков в наращивании банковских резервов

"Прибыль сектора за месяц составила 159 миллиардов рублей (на 7% лучше результата за ноябрь). Однако в декабре у отдельных банков были крупные разовые доходы, завысившие результат сектора. За весь 2020 год банки заработали 1,6 триллиона рублей, что всего на 0,1 триллиона рублей (или на 6%) меньше прибыли за 2019 год", — сообщил регулятор.

Отмечается, что доля активов банков, прибыльных по итогам 2020 года, составила 98%, что сопоставимо с 2019 годом. В то же время медианное сокращение составило около 30%, в основном из‑за резервов, что более точно отражает последствия пандемии, подчеркнули в ЦБ.

В текущем году регулятор ожидает общую прибыль банковского сектора больше 1 триллиона рублей, "большой просадки" по сравнению с 2020 годом не ожидается, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов. Банки нарастили кредитование россиян на 13,5%, компаний - на 9,9%

"Большой просадки я бы не дал, ну вот, я думаю, что будет прибыль, наверное, больше 1 триллиона, ориентир такой пока в голове, но надо будет смотреть", — сказал Данилов на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил, что в целом ситуация с прибылью будет походить на прошлый год, хотя расходы по резервам могут быть потенциально больше прошлогодних. "Будет зависеть от того, как ситуация сложится, ну во-первых, какая будет эпидемиологическая обстановка, очень все неопределенно, как поведут себя вот эти реструктурированные кредиты, как банки, с какой скоростью банки будут создавать по ним резервы", — добавил Данилов.