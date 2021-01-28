МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля планирует отказаться от новых сделок с лондонской межбанковской ставкой LIBOR в кредитах и деривативах и начать предлагать сделки только с новыми индикаторами, сказал на конференции вице-президент Сбербанка, директор казначейства Алексей Лякин. "Сбер" планирует развивать маркетплейс на базе goods.ru

Основным недостатком ставок семейства IBOR стала подверженность манипуляциям из-за отсутствия регулирования и несовершенств методик расчёта. Ряд крупных банков был обвинён в махинациях со ставками LIBOR и EURIBOR в период финансового кризиса 2008-2009 годов. По рынку прокатилась волна скандалов, которая привела к миллионным штрафам для крупнейших банков. В результате была инициирована глобальная реформа эталонных ставок долгового рынка — Interest Rate Benchmark Reform, отмечается в материалах к конференции.

Лякин напомнил, что в конце 2021 года будут прекращены индикаторы семейства LIBOR для прочих валют (евро, швейцарского франка, иены, британского фунта), кроме доллара, а также долларовый индикатор для одной недели и двух месяцев.

"Дальше LIBOR в долларах США будет публиковаться до середины 2023 года, но не стоит затягивать переход по следующим достаточно очевидным причинам: сейчас дискутируется вопрос о том, чтобы не только рекомендовать, но и запретить совершение новых сделок с после 2021 года с индикаторами семейства LIBOR, панель банков-контрибьюторов может поменяться, в результате ликвидность финансовых инструментов с LIBOR будет снижаться", — добавил он. Финансовый эксперт обеспокоен ростом спроса на рисковые активы

"Цель внутренней рабочей группы Сбербанка – подготовиться к полному переходу на альтернативные индикаторы с 1 июля 2021 года. В настоящий момент мы предлагаем сделки и в привязке к LIBOR, и в привязке к новым индикаторам, с 1 июля будем предлагать сделки с привязкой только к новым индикаторам", — сказал он.

Все новые безрисковые индикаторы — SOFR (долларовый индикатор), €STR (для евро), SONIA (для фунта) – имеют срок 1 день (overnight), основаны на рынке межбанковских кредитов (МБК) или рынке РЕПО, и почти у всех индикаторов администратор – это центральные банки или, как в случае со Швейцарией, швейцарская биржа.

По словам Лякина, безрисковые индикаторы имеют существенное преимущество для клиентов— они более стабильны и предсказуемы по сравнению с LIBOR. Во-первых, ими нельзя манипулировать, так как они рассчитываются по реальным сделкам, а не по индикативным котировкам, как LIBOR, во-вторых, они не содержат премию за кредитный риск банков-контрибьюторов и премию за срочность, в-третьих, они непосредственно связаны с денежно-кредитной политикой центральных банков.

Как отмечается в материалах к конференции, ставка LIBOR была основным индикатором процентных ставок более 30 лет. Общий объём контрактов, привязанных к ней, оценивается более чем в 400 триллионов долларов. Банк России рекомендовал финансовым организациям сокращать число действующих договоров и не заключать новые в привязке к LIBOR. По оценке Сбербанка, в России объём кредитных сделок по LIBOR составляет примерно 150 миллиардов долларов.