2021-01-31T17:29:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/banks/20210131/832932227.html
Банкиры напомнили о новых правилах взимания налога со вкладов россиян
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С 2021 года в нашей стране начнут действовать обновленные правила налогообложения прибыли физических лиц, полученной от депозитов. Увеличение в 42,5 тысячи рублей теперь... ПРАЙМ, 31.01.2021
проценты, ндфл, налоги, банки, новости, экономика, налоги, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. С 2021 года в нашей стране начнут действовать обновленные правила налогообложения прибыли физических лиц, полученной от депозитов. Увеличение в 42,5 тысячи рублей теперь облагается НДФЛ в 13%. Об этом напоминает издание "Коммерсант".
Теперь банки будут обязаны сообщать в налоговые органы данные по поводу процентов, выплаченных каждому клиенту за год. Исключение составляет прибыль по рублевым счетам ставка которых составляет не больше 1% и эскроу-счета.
По данным издания "Коммерсант", после получения подобной информации налоговики будут обязаны рассчитать НДФЛ и в срок до 1 декабря подать соответствующие данные о вкладчике и о том, как именно обстоят дела с его счетами.
Эксперты говорят, что "дробить вклады, делая их в разных кредитных организациях, просто бессмысленно. Проценты будут учитывать, анализируя весь годовой период, во время которого их и начислили".