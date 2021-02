МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Сбер" стал самым сильным банковским брендом в 2021 году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные рейтинга Brand Finance Banking 500. Российский банк набрал 92 балла из 100 возможных и даже опередил крупнейший частный банк Индонезии Bank Central Asia (BCA).

Обе кредитные организации имеют высший рейтинг бренда на уровне ААА+. В марте 2020 года они разделили лидерство, набрав по 91,6 баллов каждый. Теперь же BCA на втором месте, так как его показатели не изменились. "Сбер" планирует развивать маркетплейс на базе goods.ru

"Как крупнейший банк в России Сбербанк извлек выгоду из стабильного бренда и высокого уровня лояльности клиентов. Этому способствовал недавний ребрендинг, направленный на консолидацию экосистемы услуг, в том числе банковских, медицинских и логистических, вокруг бренда "Сбер"" — сказали эксперты "Ведомостей".

При этом самым дорогим банковским брендом в мире был признан китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Аналитики Brand Finance оценили его стоимость после падения на 10% в 2020 году в 72,8 миллиардов долларов. Второе и третье места заняли China Construction Bank и Agricultural Bank of China — 59,6 миллиардов долларов и 53,1 миллиард долларов соответственно.