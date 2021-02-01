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"Сбер" назван сильнейшим банковским брендом мира
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"Сбер" стал самым сильным банковским брендом в 2021 году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные рейтинга Brand Finance Banking 500. Российский банк набрал 92 балла из... ПРАЙМ, 01.02.2021
сбер, бренд, банк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Сбер" стал самым сильным банковским брендом в 2021 году. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные рейтинга Brand Finance Banking 500. Российский банк набрал 92 балла из 100 возможных и даже опередил крупнейший частный банк Индонезии Bank Central Asia (BCA).
Обе кредитные организации имеют высший рейтинг бренда на уровне ААА+. В марте 2020 года они разделили лидерство, набрав по 91,6 баллов каждый. Теперь же BCA на втором месте, так как его показатели не изменились.
"Как крупнейший банк в России Сбербанк извлек выгоду из стабильного бренда и высокого уровня лояльности клиентов. Этому способствовал недавний ребрендинг, направленный на консолидацию экосистемы услуг, в том числе банковских, медицинских и логистических, вокруг бренда "Сбер"" — сказали эксперты "Ведомостей".
При этом самым дорогим банковским брендом в мире был признан китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Аналитики Brand Finance оценили его стоимость после падения на 10% в 2020 году в 72,8 миллиардов долларов. Второе и третье места заняли China Construction Bank и Agricultural Bank of China — 59,6 миллиардов долларов и 53,1 миллиард долларов соответственно.