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2021
https://1prime.ru/banks/20210203/832954862.html
Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 7 миллиардов рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 2 февраля составил 7 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 03.02.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 2 февраля составил 7 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу — суммарно в период по 4 февраля направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.