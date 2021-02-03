МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России предполагает дополнительную защиту прав инвесторов при конфликте интересов у участников рынка ценных бумаг, следует из сообщения регулятора. Центробанк позитивно оценил ситуацию с госдолгом России

Проект указания Банка России, которое вводит определённые требования, направленные на предотвращение реализации конфликта интересов, опубликован для обсуждения с рынком. Предложения и замечания к проекту регулятор принимает до 16 февраля включительно.

"Профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет запрещено совершать ряд сделок с конфликтом интересов, которые могут нанести ущерб клиентам. Речь идет, например, о сделках с имуществом клиента, если они совершаются не на наилучших доступных условиях, а также о собственных операциях профучастника с использованием информации о клиентских сделках", — указывается там.

При этом в проекте определены случаи, когда профучастник может не исключать конфликт интересов полностью — например, если договор с клиентом содержит подробную информацию о конфликте интересов или если профучастник действует так же, как в условиях его отсутствия. Банк России оценил экономические риски от введения новых санкций

Но и в этом случае компания должна принять меры, чтобы снизить вероятность причинения ущерба клиенту: раскрыть инвестору информацию о конфликте интересов (если она не была раскрыта) и обеспечить "китайские стены" между теми подразделениями, которые совершают сделки в интересах клиента, и сделки за счет самого профучастника, — так, чтобы они не могли получать информацию о сделках друг друга, говорится в сообщении ЦБ.

Аналогичные требования уже существуют для субъектов коллективных инвестиций — управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, спецдепозитариев, указывается там же.