МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России установит новые требования к расчету нормативов капитала, банки смогут рассчитывать величину операционного риска в соответствии со стандартом "Базель III", говорится в сообщении регулятора. Банк России не планирует в ближайшее время ужесточать выдачу ипотеки

Сейчас размер операционного риска для расчета нормативов достаточности капитала определяется исходя из величины среднего дохода за последние три года. Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала для покрытия операционного риска исходя из реального уровня прямых потерь от реализации событий такого риска.

"Кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с "Базелем III". Новый стандартизированный подход предполагает возможность применения показателя потерь… Положение вступает в силу 14 февраля 2021 года", — сказано в релизе.

При этом для банков с универсальной лицензией новые правила будут обязательными с 1 января 2023 года, а небанковские организации и кредитные организации с базовой лицензией смогут сами решить, использовать текущие правила или же перейти на новый норматив.

Банки смогут рассчитывать размер операционного риска с использованием коэффициента внутренних потерь и ранее 1 января 2023 года, однако для этого им необходимо будет уведомить Банк России.