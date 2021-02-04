МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россия с учетом воздействия пандемии коронавируса остается одной из немногих стран, чьи банки до 2024 года покажут рост выручки от розничных услуг и частных клиентов при любом сценарии развития экономической ситуации, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости. Банки нарастили кредитование россиян на 13,5%, компаний - на 9,9%

В отчете рассматриваются три потенциальных сценария развития ситуации в экономике: быстрый отскок, медленное восстановление и более серьезные последствия, использующие различные прогнозы по мировому ВВП. Согласно первому сценарию, выручка от розничных услуг и частных клиентов в банковской сфере по всему миру вырастет на 2,8%, до 2,59 триллиона долларов в 2024 году по сравнению с 2,25 триллиона долларов в 2019 году. Согласно второму сценарию, она увеличится на 1%, до 2,37 триллиона долларов. Согласно третьему, выручка снизится на 1,1%, до 2,13 триллиона долларов. Наиболее сильное снижение выручки ожидается в Западной Европе и Северной Америке.

"В России выручка розничного банковского сектора, включая все сегменты, в 2019 году составила примерно 34 миллиарда долларов США. С учетом воздействия пандемии COVID-19, российский рынок остается одним из немногих, где при любом из трех сценариев ожидается рост данного показателя от 1,2% до 5,8% годовых до 2024 года", — говорится в материалах.

Что касается продуктов, больше всего пострадают доходы от потребительских финансовых кредитов и иные виды кредитования, считают аналитики. Положительное влияние электронной торговли будет частично сглажено сокращением потребительских расходов, особенно на дорогостоящие товары. Проблемные кредиты будут негативно влиять на способность обеспечить дальнейший рост.

Пандемия стимулирует переход клиентов традиционных отделений на цифровые каналы: согласно данным BCG, за время пандемии использование онлайн-банкинга выросло на 23%, а мобильного банкинга — на 30%. В то же время число тех, кто пользуется услугами отделений, снизилось на 12%.

"По мере того, как в связи с пандемией все больше клиентов по всему миру переходят на новые типы обслуживания, банкам следует ускорять темпы цифровизации в ключевых цепочках создания ценности, чтобы улучшить качество работы с клиентами и оптимизировать затраты. Банковскому сектору потребуется три года, чтобы выйти на уровень доходов "до пандемии" — и победят в этой гонке те банки, которые готовы работать в "цифре", — заключили эксперты.