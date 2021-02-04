МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. Сбербанк говорит об увеличении потока таких документов на 30%, ВТБ — о "существенном" росте без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Рост обращений фиксирует и Росбанк. ЦБ напомнил банкам о недопустимости списания за долги выплат на детей

По закону "Об исполнительном производстве" кредитная организация должна совершить операцию по исполнительному листу, согласие клиента-должника для этого не требуется. Платеж должен пройти сразу же, но задержка возможна, если у банка появятся сомнения в подлинности документа. В этом случае у него есть право не более чем на семь дней остановить проведение операции.

На фоне увеличения числа бумажных исполнительных листов появились и жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке: на портале banki.ru пользователи преимущественно жалуются на подобные проблемы в ВТБ, но также есть единичные обращения клиентов Росбанка и банка "Зенит".