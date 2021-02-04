МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Системно значимые российские банки в декабре впервые в прошлом году зафиксировали приток валюты на вклады — он составил 490,7 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. BCG: Выручка банков вырастет при любом сценарии развития экономики

Декабрь традиционно является "горячим" месяцем для банковской системы, когда кредитные организации привлекают клиентов сезонными акциями, однако лишь часть россиян воспользовались ими — большинство ждет более выгодных ставок, считает управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Россияне с начала прошлого года опустошали валютные вклады в крупнейших банках: отток к концу ноября вырос до 11,5 миллиарда долларов. Однако в декабре тенденция резко поменялась: вкладчики снова стали нести валюту на вклады, хотя компенсировать годовой отток все равно пока не удалось. На начало текущего года у клиентов системно значимых кредитных организаций на депозитах хранилось 50,8 миллиарда долларов.

Наиболее заметный приток в конце года зафиксировал Сбербанк (412,9 миллиона долларов). На втором месте расположился Газпромбанк (112,8 миллиона долларов), тройку лидеров замыкает ВТБ (74,1 миллиона долларов). Солидные суммы принесли в Россельхозбанк (38,6 миллиона долларов), Московский кредитный банк (13,7 миллиона долларов), "Юникредит" (9,8 миллиона долларов) и Совкомбанк (6,6 миллиона долларов).

В то же время часть кредитных организаций столкнулась с продолжающимся оттоком: Альфа-банк (96,5 миллиона долларов), Райффайзенбанк (31,6 миллиона долларов), "Открытие" (27,9 миллиона долларов) и Росбанк (21,8 миллиона долларов). Банки назвали сумму отсрочки по кредитам гражданам

Одновременно крупнейшие игроки продолжили рекордными темпами наращивать валютные счета: россияне за последний месяц года пополнили их сразу на 2,1 миллиарда долларов. Лидерами стали Сбербанк (845,3 миллиона долларов), Альфа-банк (390,6 миллиона долларов) и ВТБ (270,9 миллиона долларов). В аутсайдерах оказался МКБ — только у него был отток по счетам в 5,9 миллиона долларов.

Рынок в целом в декабре также впервые с начала года отметил приток валюты на вклады: он составил 529,2 миллиона долларов. При этом по счетам он ускорился до 2,4 миллиарда долларов с 1,5 миллиарда долларов в ноябре. В итоге, в конце года валютные сбережения россиян в банках пополнились почти на 3 миллиарда долларов.

Такую разницу в притоках валюты на вклады и текущие счета Русецкий объясняет ожиданием россиян более выгодных ставок по валютным депозитам. "Вкладчики обычно любят размещать деньги в декабре, так как в этом месяце больше всего сезонных акций с привлекательными ставками по депозитам. В то же время в декабре 2020 года прирост депозитов в иностранной валюте составил всего 0,9% — ставки для населения остаются непривлекательными, ниже инфляции в долларах США. Рост средств физлиц на текущих счетах составил 9%, то есть население по-прежнему ждет привлекательных ставок", — говорит он.

При этом изменение ставки Федеральной резервной системы не ожидается ранее 2023 года, поэтому улучшения доходности валютных вкладов ждать не стоит, напоминает эксперт. "Стоит отметить, что во втором квартале 2021 года инфляция в США превысит уровень 2,7%, что создаст ажиотаж с точки зрения сохранности сбережений против инфляции. Так что можно ожидать роста интереса населения к фондовому рынку, где всё ещё можно получить доходность выше инфляции", — прогнозирует Русецкий.