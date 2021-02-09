МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 8 февраля составил 2,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Аналитик рассказал, когда доллар подешевеет до 70 рублей

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. В период с 5 февраля по 4 марта объем покупки валюты по бюджетному правилу составит 45,6 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 2,4 миллиарда рублей. С марта прошлого года ЦБ продавал валюту на внутреннем рынке.