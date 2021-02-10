Россиянам назвали поводы для блокировки карты после звонка мошенников
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Эксперты в беседе с РИА Новости рассказали, когда стоит блокировать банковскую карту после звонка телефонных мошенников.
Всего таких ситуаций две:
- если человек сам сообщил злоумышленникам всю информацию о карте,
- если до разговора ему пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств.
Как рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков, если клиенту банка еще до звонка от мошенников пришло смс с одноразовым кодом, то карту необходимо блокировать сразу. Такие смс, скорее всего, означают, что у мошенников есть много данных по банковской карте потенциальной жертвы: ее номер, CVV-код.
Если клиент банка сам рассказал все данные в разговоре с "сотрудниками банка", то также стоит оперативно связаться с банком по номеру, указанному на банковской карте либо на официальном сайте. Настоящим сотрудникам кредитной организации необходимо сообщить о звонке или сообщении, а также продиктовать номер телефона злоумышленников.
"Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", — рассказал специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин. Он также посоветовал сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах в случае, если у вас возникли подозрения на утечку данных.
В свою очередь ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов отметил, что главным образом злоумышленникам для совершения операции, помимо данных о банковской карта, также необходимы CVV и одноразовый пароль. Но в некоторых онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Помимо этого, CVV можно узнать с помощью перебора цифр.
https://1prime.ru/banks/20210210/833009647.html