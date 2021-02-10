МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Эксперты в беседе с РИА Новости рассказали, когда стоит блокировать банковскую карту после звонка телефонных мошенников.

Всего таких ситуаций две:

если человек сам сообщил злоумышленникам всю информацию о карте,

если до разговора ему пришло сообщение с кодом подтверждения на списывание денежных средств.

Как рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков, если клиенту банка еще до звонка от мошенников пришло смс с одноразовым кодом, то карту необходимо блокировать сразу. Такие смс, скорее всего, означают, что у мошенников есть много данных по банковской карте потенциальной жертвы: ее номер, CVV-код.

Если клиент банка сам рассказал все данные в разговоре с "сотрудниками банка", то также стоит оперативно связаться с банком по номеру, указанному на банковской карте либо на официальном сайте. Настоящим сотрудникам кредитной организации необходимо сообщить о звонке или сообщении, а также продиктовать номер телефона злоумышленников.

"Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке вашего счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника", — рассказал специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин. Он также посоветовал сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах в случае, если у вас возникли подозрения на утечку данных.

В свою очередь ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов отметил, что главным образом злоумышленникам для совершения операции, помимо данных о банковской карта, также необходимы CVV и одноразовый пароль. Но в некоторых онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Помимо этого, CVV можно узнать с помощью перебора цифр.